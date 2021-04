"Il passaggio finale del Presidente Draghi in Europa sul PNRR è stato decisivo. Il Recovery plan è statoa una vittoria italiana: il brillante negoziato chiuso da Giuseppe Conte la scorsa estate entrerà nei libri di storia delle istituzioni comunitarie e il presidente del Consiglio Draghi ieri ha dato all'Europa delle garanzie per chiudere il lavoro che rappresentano il Paese intero. Il Recovery Plan nella sua interezza porta la firma della Repubblica italiana e dobbiamo esserne tutti orgogliosi. È stato fatto in queste settimane dal Ministro Franco un lavoro in coerente continuità con l’impostazione del suo predecessore Gualtieri e ora si va verso l’approvazione del piano in Europa che determinerà l'anticipo del 13% delle risorse. Il Piano accompagnerà l’Italia e l’intera Europa nel mondo post Covid-19". Così Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, in diretta a Sky Agenda.