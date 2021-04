"Soddisfazione per il completamento dell'Alta Velocità Brescia-Padova. Grazie alle continue sollecitazioni, interventi, interrogazioni dei parlamentari veneti della Lega, la Tav arriverà fino a Padova attraverso uno stanziamento complementare di 10 MILIARDI di euro agli investimenti inseriti nel Pnrr. L’inserimento della Brescia-Padova tra gli interventi proposti per la rete ad Alta velocità nel Nord è un risultato importante perché si tratta di un’infrastruttura strategica per il Nord-Est che risponde alle esigenze di ammodernamento del territorio veneto, vasto e produttivo. Ringrazio per l’impegno profuso anche il Vice Ministro delle Infrastrutture, Alessandro Morelli".

Così il deputato Massimo Bitonci, capogruppo in commissione Bilancio della Camera e capo dipartimento Lega per le Attività produttive, a nome dei colleghi parlamentari padovani del partito, Alberto Stefani e Andrea Ostellari.