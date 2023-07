In un'intervista a 'La Stampa' l'ex presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, parla di "narrazione fuorviante" e sotto la sua gestione è stata creata "una direzione antifrode che non è mai esistita prima". "C'è una condanna dei poveri e non della povertà, una cosa che mi fa paura" sentenzia. In merito alla proposta di Fratelli d'Italia di istituire una commissione d'inchiesta sui mancati controlli al reddito di cittadinanza Tridico afferma di non aver "niente da temere".

"I controlli preventivi e successivi hanno evitato mancati esborsi del reddito a circa tre milioni di domande tra il 2019 al 2022, per un valore di 11 miliardi di euro" spiega. "Si premiano gli evasori, consentendo dei condoni di fatto. Nelle stesse ore si toglie il reddito di cittadinanza a 200mila persone" conclude Tridico che non risparmia un attacco al governo, la cui natura è "forte con i deboli e deboli con i forti".