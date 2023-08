“Sento paragonare i percettori di reddito di cittadinanza ad altre categorie di persone che lavorano e le loro proteste alle battaglie di queste categorie. paragonare percettori del RDC a tassisti e balneari, è scorretto. Togliere a chi lavora rispetto a chi è sussidiato è cosa ben diversa. Ad esempio, i tassisti di Roma, dei quali spesso si parla anche a sproposito, sono tra quelli con le tariffe più basse d’Italia e suppliscono ad un servizio di trasporto pubblico che sono decenni che non funziona. Col reddito di cittadinanza, invece, abbiamo assistito a situazioni limite: abbiamo visto casi in Sicilia e Campania dove una coppia percepiva quasi 800 euro a testa.

E guarda caso sono le regioni dove i grillini hanno preso molti più voti, neanche fosse voto di scambio. Adesso la cosa andrà aggiustata in maniera molto semplice: chi è in grado di lavorare, lavorerà, chi ha diritto al sussidio sarà sussidiato. Com’era ben prima del reddito di cittadinanza, non una grande invenzione…”. Così Flavio Tosi, deputato di Forza Italia, ospite a Metropolis su Repubblica Tv.