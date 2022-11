"Minacciare e agitare la piazza non va mai bene in democrazia e non risolve il problema del lavoro. Il reddito rimarrà sempre per chi non può lavorare. Uno Stato moderno e liberale aiuta, ma deve mettere in condizioni di lavorare chi è in grado di farlo". Lo ha dichiarato Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, in un'intervista al Corriere della Sera.