"Il disegno è chiaro, vogliono creare uno schiavismo 2.0, avere a che fare con mendicanti del lavoro, costretti ad accettare qualsiasi offerta a qualunque costo, anche se non dignitosa. Le frasi di Meloni e Durigon manifestano tutto il loro disprezzo per chi non riesce a trovare lavoro. Dicono ai percettori di andare a cercarlo e poi tagliano le misure che hanno creato occupazione, come Superbonus e Transizione 4.0". Lo ha dichiarato in un'intervista a 'La Stampa' Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera.