"Il Reddito di Cittadinanza ha funzionato nella parte di sussidio in quanto estensione del Reddito di Inclusione dei nostri Governi. Il problema è nella parte di ricerca del posto di lavoro: senza opportunità di lavoro il sussidio non basta. Non si può vivere di sussidi". Lo ha scritto su Twitter Gennaro Migliore, deputato di Italia Viva e Presidente dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo.