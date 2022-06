"Per legge possiamo raccogliere le firme solo nella finestra ottobre 2022-gennaio 2023, e comunque anche in quel caso sempre la legge vieterebbe di svolgere il referendum prima delle elezioni politiche. Ma confermiamo l’intento di portare avanti questa nostra proposta politica (la sostituzione del reddito di cittadinanza con politiche diverse e secondo noi più giuste) spiegando agli italiani le nostre ragioni, e cercandone il consenso. Questo abbiamo detto e questo confermiamo. Ma le modalità con cui farlo, in relazione allo strumento referendario, sono quelle che detta la legge, non potrebbe essere altrimenti". Così, in un'intervista rilasciata a Fanpage, il Presidente della Commissione Finanze della Camera ed esponente di Italia Viva, Luigi Marattin.