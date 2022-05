"Per Renzi il reddito di cittadinanza è follia. Allora perché ha votato l’aumento di spesa per questa inutile misura che non ha abolito la povertà e ha causato enormi danni a imprese e lavoro? Il Rdc va abolito". Lo scrive su Twitter il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.