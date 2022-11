“Il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti annuncia l’intenzione di tagliare risorse al reddito di cittadinanza per finanziare la flat tax. Nemmeno lo sceriffo di Nottingham avrebbe fatto peggio. Prendere fondi destinati ai poveri in un momento di grave crisi economica per destinarli a chi percepisce redditi alti è assolutamente vergognoso. Uno studio della Uil ha dimostrato che con la flat tax i lavoratori sotto 30mila euro pagheranno più tasse mentre per chi ha più di 50mila euro le tasse diminuiranno in modo esponenziale. L'articolo 53 della Costituzione italiana sostiene che l’imposizione fiscale deve essere proporzionale rispetto alla possibilità economica dei cittadini, Giorgetti invece toglie ai poveri per dare ai ricchi. Il Movimento 5 Stelle darà battaglia”, così in una nota Mario Furore, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.