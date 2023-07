"Che miseria. Quelli che dovevano "difendere gli italiani" sono finiti a fare i picchetti al twiga dei ricchi per difendere la proprietaria ministra che non paga i dipendenti, mentre come la peggiore delle multinazionali mandano un freddo sms per dire alle persone "da oggi vi arrangiate, se siete poveri è colpa vostra". Governano con l'algoritmo della cattiveria. Proteggono gli amici degli amici che si arricchiscono sulle spalle dei più deboli, difendono chi sfrutta e non chi viene sfruttato, tolgono ogni aiuto agli italiani in difficoltà. Maria Antonietta Meloni ha deciso di fare la guerra ai poveri, anziché la povertà. E non sono previste nemmeno le brioche".

Lo afferma Marco Furfaro, deputato e componente della segreteria nazionale del PD.