"Il reddito di cittadinanza che sparirà dal 2024 è un errore grave. La destra ha un'idea di società distante anni luce dalla nostra che non tiene in debita considerazione le fragilità. Farlo durante una crisi economica è doppiamente grave, una scelta pericolosa per la tenuta sociale del Paese".

Sono le parole dell'ex Presidente della Camera, Roberto Fico, intervistato oggi sul Corriere della Sera.

"L'esecutivo si impegnasse piuttosto a creare lavoro, creare opportunità alle persone che prendono il reddito, non a punirle per una non meglio precisata colpa" aggiunge.