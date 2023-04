"Le recenti affermazioni del Ministro Lollobrigida sui giovani disoccupati sono gravemente offensive e fuorvianti, perché descrivono i giovani disoccupati come fannulloni, e questo è falso. Il ministro perché non si occupa dei 230 mila lavoratori agricoli irregolari, per buona parte controllati dalla mafia del caporalato. È compito della politica fare in modo che questi lavoratori ricevano le giuste tutele e siano trattati con dignità e rispetto”. Così in una nota il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Avs Angelo Bonelli.



“Lavorare in qualunque settore economico, e quindi anche in agricoltura, non è svilente - prosegue -. Sarebbe stato bello che oggi il ministro invece di attaccare i giovani avesse lanciato un appello per tutelare i suoli agricoli, per fermarne la cementificazione e chiedere un patto di cooperazione sociale - anche volontaria - per tornare a coltivare i campi anche a partire dai parlamentari".