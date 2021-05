“Grazie ai controlli delle forze dell’ordine, si moltiplicano le denunce dei percettori-truffa del reddito di cittadinanza: solo oggi sono stati scoperti in Calabria quarantatré tra boss e affiliati alla ‘Ndrangheta che avevano omesso di segnalare le loro condanne per associazione a delinquere di tipo mafioso. Altre decine di denunce, poi, in provincia di Bologna e a Roma: è uno stillicidio quotidiano che deve condurre a una rapida revisione di un sussidio che troppo spesso è finito in tasca alle persone sbagliate. Ma c’è una notizia, forse anche più grave, che deve far riflettere: l’allarme lanciato da Federturismo sulla difficoltà di reperire gli stagionali a causa delle resistenze di chi preferisce conservare il reddito di cittadinanza invece di rientrare nel posto di lavoro. E’ il fallimento conclamato della ratio stessa del provvedimento, con la fase due delle politiche attive mai veramente iniziata”.



Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.