“Uno strazio indicibile le immagini del crollo a Ravanusa. Dal governo la massima vicinanza alle famiglie coinvolte in questa tragedia di cui certamente andranno approfondite le cause, per comprendere la dinamica di un evento così disastroso. Ora siamo tutti al fianco delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco , concentrati nello sforzo di recuperare vive le persone sotto le macerie. A loro va la nostra riconoscenza per questo lavoro cosi delicato in corsa contro il tempo.”, cosi in una nota il sottosegretario all’interno Ivan Scalfarotto di Italia Viva.