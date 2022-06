Simona Bonafé e Pierfrancesco Majorino, rispettivamente vice presidente del gruppo S&D e coordinatore del gruppo S&D nella Commissione speciale sulle interferenze straniere nei processi democratici (INGE), hanno reso noto l'introduzione di un confronto sulle relazioni del governo e della rete diplomatica russa con i partiti della destra europea nel contesto della guerra nell'agenda della Plenaria del prossimo 23 giugno. I

due hanno dichiarato in merito: "I rapporti tra Matteo Salvini e la Russia sono sempre stati pericolosi ed inquietanti, ma lo sono ancora di più adesso con una guerra in corso. Per questo abbiamo chiesto immediatamente di avere un dibattito in plenaria e di andare fino in fondo a questo caso".

"La notizia degli incontri nell’ambasciata russa nei giorni successivi all’invasione dell’Ucraina conferma tutte le preoccupazioni già espresse con l’enorme aggravante dell’inserirsi in un contesto internazionale delicatissimo e drammatico”, aggiungono i dem.