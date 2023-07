“Esiste una questione culturale e morale sul sessismo, in un persistente clima tollerato ma intollerabile che sdogana l’offesa gravissima con una risata. Un tuffo nel Medioevo che non dobbiamo più permettere a nessuno”, così l’eurodeputata del Pd Irene Tinagli , presidente della commissione per i problemi economici e monetari a Bruxelles, su Twitter, commenta la vicenda dei telecronisti Rai.