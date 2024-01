"Giorgia Meloni tira fuori l'alibi del riequilibrio per nascondere il disastro provocato dagli uomini scelti da lei. Dà i numeri sul rapporto tra consensi e posizioni nel servizio pubblico. Ma i fatti sono testardi: gli spettatori fuggono da Telemeloni, mentre lei fa la vittima della sinistra, mentendo a proposito del direttore dell'Approfondimento Paolo Corsini, del quale sono state chieste le dimissioni, non per aver criticato Elly Schlein, ma per aver moderato un incontro di partito ed essersi definito uomo di partito". Lo dichiara in una nota Sandro Ruotolo, della segreteria nazionale del Pd.

“Meloni e la destra che festeggia il 2024 a pistolettate non ce la fanno a capire che l'indipendenza dei giornalisti è un valore e una garanzia per il pubblico. Del resto non c'è da aspettarsi altro da un governo che censura le notizie impedendo ai cittadini di conoscere la verità su inchieste e processi. Siamo al fianco di tutti i giornalisti, tecnici, impiegati della RAI che ogni giorno lavorano e si battono per difendere ciò che resta del servizio pubblico. Dobbiamo togliere all'Esecutivo il potere di nominare i vertici aziendali. Dobbiamo dare certezze al servizio pubblico, ridefinire la sua mission", conclude Ruotolo.