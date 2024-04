"Telemeloni è un pozzo senza fondo. Perde i pezzi pregiati e dismette quelle trasmissioni di servizio che sono il motivo per cui si paga il canone. Dopo dieci anni chiude il 'Posto Giusto', l’unico programma del servizio pubblico che si occupava di sicurezza sul lavoro. Nel Paese dei tre morti al giorno sul lavoro non c’è spazio per una trasmissione dedicata ai problemi della sicurezza sul lavoro.

Non c’è bisogno di aggiungere altro. C’è solo lo sconforto nel veder perdere credibilità e autorevolezza all’azienda radiotelevisiva che ha accompagnato l’Italia negli ultimi 70 anni. Il declino evidente della Rai è sotto gli occhi di tutti ma non di Palazzo Chigi che ha occupato i vertici dell’azienda di viale Mazzini”. Lo dichiara in una nota il responsabile Informazione del Pd, Sandro Ruotolo.