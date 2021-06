“Sebbene a qualcuno piaccia pensarlo, Report non è al di sopra della Legge e come tutti noi anche il programma di Ranucci è tenuto a rispettarla. La sentenza del Tar del Lazio nei confronti della trasmissione di Rai 3 è chiara: non mette in discussione la segretezza delle fonti ma - come è giusto - occorre garantire la trasparenza del servizio pubblico. Si evitino vittimismo e toni esageratamente alterati, semplicemente c’è un pronunciamento che va rispettato”.



Lo dichiarano in una nota i senatori della Lega componenti della commissione Vigilanza Rai: Simona Pergreffi, Giorgio Maria Bergesio e Umberto Fusco.