"Chiarezza sul compenso Rai a Belen Rodriguez. Secondo varie fonti di stampa, la soubrette avrebbe percepito circa 100mila euro per la partecipazione alla puntata del 9 aprile 2021 del programma 'La Canzone segreta' in onda su Rai1. Abbiamo presentato un'interrogazione in commissione di Vigilanza. Se confermato, si tratterebbe di una remunerazione assolutamente fuori mercato. In un momento così delicato per il Paese, sarebbe davvero uno schiaffo a tante famiglie, lavoratori, commercianti e imprenditori piegati dalla pandemia e dalla crisi economica. L'ennesima beffa da parte del servizio pubblico radio-televisivo, dai conti sempre in rosso, nei confronti dei cittadini che pagano il canone anche a fronte di ascolti assolutamente al di sotto delle aspettative. Anche per questa ragione abbiamo chiesto di conoscere i compensi ricevuti dagli ospiti dell’intera stagione di questo programma e a quanto ammonti il costo della trasmissione per singola puntata".

Così i parlamentari della Lega in commissione di Vigilanza Rai.