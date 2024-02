"Tele Meloni sancisce la morte del servizio pubblico televisivo: la Rai, non soltanto per l'informazione ma anche per intrattenimento e fiction, sta ormai promuovendo posizioni e modelli culturali soltanto di destra, togliendo ogni spazio a idee alternative o al dissenso. Se mai come oggi le sedi Rai sono oggetto di contestazioni, peraltro pacifiche e represse con violenza inaudita, è perché mai come adesso un governo aveva utilizzato la Tv di Stato come passacarte ideologico e politico. Un esempio su tutti? La fiction su Don Gallo, il prete degli ultimi, è stata sostituita con il Reality di Briatore". Lo dichiara in una nota il deputato dem Emiliano Fossi, segretario regionale Pd Toscana.