“La Rai risponda in Vigilanza sulle accuse rivolte in audizione, il 22 giugno scorso, dal direttore canone e beni artistici Nicola Sinisi. Come capogruppo Pd in commissione, torno a chiedere al presidente Barachini che l’amministratore delegato Fabrizio Salini venga audito per fornire al più presto, nella stessa sede istituzionale, tutti i dovuti e urgenti chiarimenti circa le gravissime accuse avanzate dallo stesso Sinisi secondo il quale l’azienda avrebbe mentito dicendo il falso al Parlamento relativamente a un’interrogazione circa il presepe laico dell’artista Marco Lodola commissionato secondo Sinisi dalla Rai per 36mila euro ma mai pagato e mai esposto”. Così in una nota la capigruppo Pd in commissione di Vigilanza Rai Valeria Fedeli.