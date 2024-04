"Il Pd che ha sparato a zero sulla norma che impedisce la pubblicazione alla lettera delle ordinanze cautelari, ha attaccato Rai e Tg1 per aver raccontato delle indagini su esponenti Pd a Bari e Torino in inchieste con ordinanze cautelari. Due pesi, due misure. La presunzione d'innocenza solo per gli amici". È quanto dichiara il deputato di Azione Enrico Costa.