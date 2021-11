"Trattativa nomine Rai? Siamo stati informati all’ultimo, evidenziando prima di tutto un problema di metodo e poi di merito".

Così, oggi a Il Fatto Quotidiano, il capo politico del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.

"Il senatore Turco non è stato ‘mandato’ da me, è stato chiamato a Palazzo Chigi per essere messo al corrente della lista di nomi già pronta, a poche ore dall’annuncio ufficiale, quando già circolavano le indiscrezioni sui nomi - spiega Conte. Sono il leader di una forza politica che è stata votata da 11 milioni di elettori, e anche per il rispetto che devo loro ho il diritto di chiedere spiegazioni sui criteri che hanno portato a queste nomine, partite dalla premessa che la politica sarebbe rimasta fuori" aggiunge. "Incontro con Draghi? Per affrontare questo e altri temi dell'agenda politica è senz'altro opportuno".