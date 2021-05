“Solidarietà alla trasmissione Anni 20 che, in queste ore, viene attaccata dalla sinistra per aver mandato in onda un servizio ironico, ma con molte verità come il Nutriscore, che rappresenta una pericolosa minaccia per il sistema agroalimentare italiano, e le politiche di austerità che stanno danneggiando la nostra economia”. Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera Edmondo Cirielli (FdI): “Dopo gli insetti nel cibo e il vino diluito con l’acqua, negli ultimi giorni, è arrivata la novità del latte sintetico creato in laboratorio con derivati di legumi. E, secondo il Pd e la sinistra, una trasmissione della tv di Stato dovrebbe essere imbavagliata soltanto perché ha osato criticare sarcasticamente tali scelte scandalose dell’Unione europea. Ironia della sorte proprio chi difende la tv di Stato dalla censura - anche quando viene usata da un personaggio come Fedez, che ha approfittato dell’assenza del contraddittorio per attaccare un leader politico nazionale e sostenere una proposta di legge del centrosinistra - per molto meno ora vorrebbe reprimere la possibilità di difendere pubblicamente il Made in Italy. Mi auguro - conclude Cirielli - che vengano subito smentite le voci che paventano censure e provvedimenti disciplinari contro il programma di Rai 2, perché rappresenterebbero un precedente pericoloso per la nostra democrazia”.