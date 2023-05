Due professionisti della tv di sinistra, molto ben pagati, hanno liberamente scelto di andarsene dalla Rai, a un’altra televisione. Bene, finalmente! Gli facciamo anche tanti auguri: possano guadagnare almeno quanto in Rai, ma, finalmente, senza più pesare sui contribuenti. Per la Tv di Stato invece è un segnale di speranza affinché possano trovare spazio anche professionisti capaci, e magari perfino esterne al solito circoletto vicino al Pd. Stupiscono le reazioni scomposte della sinistra: una volta si preoccupavano del futuro delle classi operaie, oggi si sconvolgono per le scelte lavorative di due milionari”.

Così in una nota il deputato della Lega Stefano Candiani, della commissione di Vigilanza Rai.