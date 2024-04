“Il sindacato Usigrai mette il veto a voci diverse dalla propria e pretende di mettere il bavaglio alla nuova realtà di Unirai. Dopo la lettura di un breve comunicato di 20 secondi in cui Unirai ha espresso il proprio pensiero, il Cdr di Rainews ha messo per iscritto la volontà di metterlo a tacere. È da sostenere con forza la richiesta di Unirai che la 'par condicio sindacale' sia attenzionata a tutti i livelli. Il pluralismo e la libertà sindacale dovrebbero essere diritti innegabili, non l'espressione di ideologie faziose. È grave che ci sia il tentativo di censurare la voce di un sindacato legalmente costituito soprattutto in una realtà che fa della parola e della libertà di espressione un pilastro fondante. La presenza di più voci sindacali in azienda è ormai un fatto e nessuno può disconoscere questa verità, per quanto possa risultare indigesta ad alcuni”.

Così in una nota il senatore Giorgio Maria Bergesio della Lega, capogruppo in commissione Vigilanza Rai.