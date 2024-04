“Il Pd, anziché attaccare il servizio pubblico portato avanti dal Tg1, dovrebbe preoccuparsi per l’attenzione che gli viene rivolta dalla magistratura per gli scandali emersi in Piemonte e in Puglia. La sinistra se ne faccia una ragione, finalmente la Rai porta avanti il giornalismo e non la militanza politica, come vorrebbe Ruotolo”.



Così in una nota il senatore Giorgio Maria Bergesio della Lega, capogruppo in commissione Vigilanza Rai.