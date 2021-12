"Nelle tv commerciali aumenta l’attenzione per l’informazione. Su La7 torna Santoro per un nuovo progetto curato dal direttore del tg Mentana. A Mediaset si parla di provvedimenti che Silvio Berlusconi avrebbe chiesto per arginare il troppo spazio dato ai no-vax in alcune trasmissioni. E la Rai come risponde? Con la no-vax Maddalena Loy ospite fissa in prima serata su Rai3 tutti i martedì? L’Ad Fuortes ha fatto bene a intervenire sull’edizione notturna del Tgr, ora vada avanti e riformi tutta l’informazione, a partire dal recupero del progetto della Newsroom, che farebbe risparmiare 70 milioni di euro all'anno a regime e porterebbe la Rai al pari della Bbc e di tutte le altre tv pubbliche europee". Lo scrive su Facebook il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi.