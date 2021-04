"Ennesimo esempio di disinformazione e censura nei telegiornali Rai Tg1 e Tg2 davvero impressionante. Il caos vaccini in Basilicata, con lunghe file, ore di attesa, proteste e assembramenti causati dalla disorganizzazione per i vaccini senza prenotazione, è stato completamente oscurato e minimizzato dai tg di Rai1 e Rai2. E’ stato necessario guardare il Tg3 per sapere davvero cosa è successo". Lo scrive su Facebook il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, che pubblica un video con i servizi andati in onda a Tg1, Tg2 e Tg3.

"Può il servizio pubblico - prosegue Anzaldi - andare avanti così? Basta rivedere i video di Tg1 e Tg2 e compararli al servizio del Tg3 per verificare una situazione davvero imbarazzante di umiliazione della deontologia giornalistica. Cda, Usigrai, Cdr, Fnsi, Ordine dei Giornalisti, Agcom non hanno nulla da dire? Guardino i filmati".