“La decisione di confermare ben sei inviati per il viaggio del Papa in Ungheria e Slovacchia è davvero un brutto segnale e uno schiaffo alla lotta agli sprechi che contraddice quanto Fuortes aveva annunciato solo pochi giorni fa”. È quanto dichiara il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, in un'intervista ad "AdgInforma".

"Fuortes si è presentato in Vigilanza - prosegue Anzaldi - dicendo che la Rai rischia di portare i libri in tribunale, a causa della malagestione degli ultimi anni con addirittura 300 milioni di euro di perdite, e poi avalla un palese sperpero come l’invio di questo plotone di inviati e operatori. Sarà interessante vedere se davvero questi sei inviati proporranno servizi con linee editoriali diverse oppure se, come è sempre accaduto, si limiteranno a servizi fotocopia a spese dei contribuenti. Di certo riformare la Rai, combattere gli sprechi, tagliare i privilegi non è facile. Ma se un amministratore delegato con pieni poteri non riesce nemmeno a far rispettare una decisione di semplice buonsenso come quella di evitare inutili duplicazioni per una visita papale, allora rischiamo davvero di non fare passi avanti. Chissà cosa ne pensa Papa Francesco di questo stuolo di inviati al seguito, visto che durante il Papato ha dato chiari e netti segnali di lotta agli sprechi e taglio dei privilegi, a partire dalla scelta di risiedere a Santa Marta. Chissà se qualche giornalista lo chiederà al suo staff”.