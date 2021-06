“A Rai3 ancora un esponente M5s senza contraddittorio: monologo della sindaca Raggi, "intervistata" dal sostenitore grillino Scanzi, opinionista a pagamento di questa Rai. E' informazione o propaganda? Perché la Rai consente ai 5 stelle di non confrontarsi mai con nessuno?”. Lo scrive su twitter il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi.

“Dopo 5 anni in Campidoglio, la sindaca Raggi – twitta ancora Anzaldi – ha avuto il coraggio di dire che il caos rifiuti a Roma è tutta e solo colpa di Regione Lazio e Pd: perché non è stato dato diritto di replica? Perché non c'erano giornalisti esperti di Roma a ribattere? Questa è informazione pubblica?”.