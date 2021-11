"Capogruppo Lega a Lissone offende Liliana Segre con post antisemita, tanto da costringere il suo partito ad annunciare provvedimenti, ma il Tg2 lo definisce "ex leghista". Gravissima disinformazione su un tg pubblico, come possono vertici Rai e Ordine Giornalisti non intervenire?". Lo scrive su twitter il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, che pubblica il video di quanto andato in onda al Tg2 delle 13 in merito al post su Facebook del leghista Fabio Meroni.

"La Leopolda e Matteo Renzi - twitta ancora Anzaldi - sono sulle prime pagine dei giornali ed al centro del dibattito politico, ma il Tg1 delle 13.30 liquida l'evento di Firenze in 5 secondi scarsi: questa è informazione pagata dal canone degli italiani? Dove sono giornalismo e deontologia professionale?".