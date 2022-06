“Alla luce della disinformazione russa nelle reti Rai, la presenza di ospiti filorussi e addirittura dipendenti del Cremlino nei talk show, è urgente che l’Ad Rai Fuortes chiarisca una volta per tutte il ruolo degli agenti dello spettacolo nella scelta di ospiti e opinionisti. Oltre un mese fa, il 4 maggio scorso, l’amministratore delegato si era ufficialmente impegnato in audizione in commissione di Vigilanza a fornire finalmente alla commissione il report sull’applicazione della nuova policy sugli agenti dello spettacolo, varata dalla Rai a seguito della Risoluzione contro i conflitti di interessi approvata all’unanimità in Vigilanza. Un report che chiediamo da oltre un anno, sollecitato in Vigilanza in diretta tv dal sottoscritto e dal presidente Barachini. Perché Fuortes non mantiene l’impegno preso pubblicamente? È questo il modo di rispettare il Parlamento e la commissione di Vigilanza?”. Lo scrive su Facebook il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, che pubblica un video con le parole di Fuortes in Vigilanza lo scorso 4 maggio.

“Sul Riformista leggiamo che addirittura il Copasir - prosegue Anzaldi - si starebbe interessando al ruolo degli agenti dello spettacolo sulla presenza di ospiti filorussi nei talk, mentre nei giorni scorsi il sito di informazione Tag43 aveva parlato di uno scontro tra agenti dietro al caos che ha portato alla sostituzione di Mario Orfeo da direttore degli Approfondimenti. È evidente, quindi, che la Rai debba chiarire al più presto se sull’informazione e in particolare sui talk show esista una regia occulta di pochi agenti esterni che decidono conduttori, ospiti, temi e addirittura linea editoriale, così potenti da poter influire perfino sulla sostituzione di un alto dirigente come Orfeo, ex amministratore delegato dell’azienda”.