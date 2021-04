“Con l’approvazione definitiva del Bilancio 2020 si chiude finalmente il mandato di questo Cda Rai. Ora la palla passa al Governo Draghi. Spetta ora al presidente Draghi far nascere la nuova Rai, spetta al ministro Franco convocare al più presto l’Assemblea dei soci Rai (ovvero il Mef) e formalizzare la fine di questo Consiglio per procedere alla nomina del nuovo amministratore e dei nuovi consiglieri”. Lo scrive su Facebook il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi.

“Draghi e Franco accelerino – prosegue Anzaldi – per fare in modo che non si perda altro tempo. Domani 30 aprile scade il termine per la presentazione alle Camere dei curricula degli aspiranti consiglieri, poi dal 30 maggio le Camere potranno procedere alle votazioni per la nomina dei 4 consiglieri di spettanza parlamentare. Il Governo ha il dovere di fare in modo che entro il 30 maggiomassimo l’Assemblea dei soci abbia dato il via libera finale al Bilancio. Nel frattempo il ministero dell’Economia chieda formalmente a questo Cda scaduto di astenersi da qualsivoglia nomina o decisione strategica (come i palinsesti 2021-2022) e si limiti solo all’ordinaria amministrazione”.