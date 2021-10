"Al Tgr Trentino Alto Adige spazio ad una conferenza no vax che diffonde un presunto studio contro i vaccini, promosso da un ingegnere elettronico e senza alcun fondamento scientifico. Che c'entra la propaganda no vax col servizio pubblico?". Lo scrive su Facebook il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, che pubblica il video di un servizio andato in onda al Tgr Trentino Alto Adige.

"Nel momento in cui la campagna vaccinale - prosegue Anzaldi - ha bisogno di un ulteriore scatto, perché ci sono ancora milioni di persone che non vogliono vaccinarsi e il ritmo della vaccinazione sta rallentando, è inaccettabile che addirittura un telegiornale Rai rilanci le tesi infondate dei no vax. Siamo di fronte ad una gravissima violazione del Contratto di Servizio, intervenga l'Ad Fuortes. Chi doveva vigilare su quell’edizione? E’ vero, come si evince da alcune segnalazioni, che non sarebbe la prima volta che al Tgr Trentino Alto Adige si strizzi l’occhio a no vax e no green pass?".