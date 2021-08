La sindaca di Roma Virginia Raggi replica al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti che in giornata l'aveva attaccata per il no alla candidatura della Capitale alle Olimpiadi del 2024: "@nzingaretti per come avete ridotto Roma prima che arrivassi io era inimmaginabile candidarsi a Olimpiadi. La città non avrebbe retto. Colpa dell'ennesimo e drammatico errore commesso dal PD. Adesso, invece, dopo aver risanato conti Roma può correre. Infatti puntiamo a Expo 2030", ha scritto Raggi.