Vittorio Feltri rischia 3 anni e 4 mesi di carcere oltre che 5 mila euro di multa. Questa è la richiesta avanzata dal Tribunale di Catania, pronunciatasi per la vicenda legata al titolo "Patata bollente" indirizzato a Virginia Raggi dopo i fatti del 2017. Nel capoluogo siciliano si svolgerà il 5 ottobre l'ultima udienza cui seguirà la camera di consiglio per la sentenza. Proprio di questo ha parlato il direttore responsabile di Libero a Radio Radio: "Piuttosto che andare in galera mi sparo alla testa".