Garantire maggiore sicurezza sul lavoro, "a maggior ragione quando sono coinvolti dei ragazzi in formazione". A sottolinearlo è Patrizio Bianchi, ministro dell'Istruzione, in merito al dramma di Giuseppe Lenoci, il 16enne morto in un incidente stradale durante uno stage a Serra de' Conti, in provincia di Ancona. "Abbiamo già avviato un confronto con il Ministro del Lavoro Orlando e messo a ragionare i nostri tecnici. Credo sia urgente ritrovarci anche insieme alle Regioni per un percorso che porti a una maggiore sicurezza in tutti i percorsi di formazione dove sono previsti contatti dei nostri giovani con il mondo del lavoro", ha poi aggiunto.