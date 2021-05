“Ancora nessuna notizia di Saman: il pensiero che abbia potuto pagare con la vita l’ignoranza, la bestialità e la follia di chi doveva proteggerla e assisterla nel cammino della vita, provoca rabbia e impotenza insopportabili. Oggi anche la sinistra si è destata dal suo consueto torpore quando c’è da biasimare comportamenti riconducibili a zone grigie dell’immigrazione nel nostro Paese e annuncia iniziative che, localmente, la Lega da mesi aveva messo in campo. Anziché gareggiare inutilmente, a sinistra colgano l’occasione; basta tentennamenti, superficialità, distrazione: va detto con chiarezza e senza equivoci che in Italia esiste un fondamentalismo islamico arrogante, violento, repressivo a cui non interessa minimamente il ruolo della donna nella società ed il suo miglioramento. Chi la pensa così non può avere nulla a che spartire con la nostra democrazia e va emarginato: nessun razzismo, è un ragionamento di civiltà e buonsenso; lo comprendano anche a sinistra dove troppo spesso si difende l’indifendibile”.

Così la senatrice della Lega Maria Gabriella Saponara, componente della commissione parlamentare sull’Infanzia e l’Adolescenza.