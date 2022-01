Perdere Draghi da Palazzo Chigi e dal Quirinale? "Spero proprio di no, ha dato uno standing internazionale che non ha mai avuto e sta guidando il paese con grande responsabilità e questo gli va riconosciuto". Così, arrivando a Montecitorio per l'elezione del Capo dello Stato, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.