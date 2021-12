"Sono scene imbarazzanti, sia le parole di Conte su Berlusconi che “ha fatto anche cose buone”, che le cene di Di Maio con Giorgetti. Politicamente rappresentano una situazione drammatica”. Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews2424 il deputato del Gruppo misto, Alessio Villarosa, che ha poi proseguito: “Sul Quirinale la verità è molto semplice: né il centrodestra, né il centrosinistra può riuscire da solo ad eleggere un presidente di parte”. Ancora sul Quirinale, Villarosa ha poi spiegato: “Il M5s purtroppo, dopo averlo già eletto a Palazzo Chigi, sembra che ora sia disposto a votare Draghi anche per il Colle, anche perché pare che sia l’unico in grado di ottenere la maggioranza necessaria ai primi scrutini. E poi c’è Berlusconi che sta lavorando molto a questo progetto, ma onestamente non credo che possa farcela”. L’ex M5s ha poi aggiunto: “Diciamo che la cosa importante per il Paese in questo momento è proprio quella di evitare di avere come prossimo Presidente della Repubblica figure come Draghi, Berlusconi o Amato”. Sui possibili scenari in vista delle elezione del Presidente della Repubblica e su un potenziale nome alternativo, Villarosa ha poi concluso: “Il nome non posso dirlo, anche per non rischiare di bruciarlo. Il Gruppo misto conta più di cento deputati e proprio in questi giorni c’è molto movimento. Non escluderei che magari potrebbe anche risultare decisivo per la scelta di un Presidente diverso da quello che avrebbero voluto centrodestra e centrosinistra”