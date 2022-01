In merito alla candidatura di Silvio Berlusconi al Quirinale, Giovanni Toti assicura che “se ci saranno le condizioni noi per affetto, stima, statura del personaggio, non avremmo problemi a sostenerlo. Ma appunto devono esserci le condizioni. Si rischia la graticola, un pezzo importantissimo della storia del Paese non deve finire in dramma politico: non vorrei mai vedere Berlusconi fare la fine di Prodi”, le parole del leader di Cambiamo al Corriere della Sera.

Il presidente della Regione Liguria sostiene anche che “Draghi ha certamente dalla sua oltre alle indiscusse qualità, i titoli, l'autorevolezza una teorica maggioranza molto ampia, che è quella che lo sostiene. E certamente una carta importante”.