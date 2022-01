Su un possibile ritiro della candidatura di Silvio Berlusconi dalla corsa alla Presidenza della Repubblica, ha parlato a Sky Tg24 il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani: "Sgarbi parla a titolo personale, sarà Berlusconi a sciogliere la riserva al momento opportuno, io spero in senso positivo - ha dichiarato il forzista. Finché c'è Berlusconi in campo non ci sono altri piani sul tavolo. Il centrodestra si muoverà unito".

"Come sapete il centrodestra all'unanimità ha chiesto a Berlusconi di candidarsi e tocca a lui sciogliere la riserva e decidere se vuole essere il candidato del centrodestra - ha aggiunto. Il dibattito è aperto, tutti vogliamo un presidente che raggiunga il maggior numero di consensi e che sia garante della costituzione".