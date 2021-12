“Io voterò Draghi. Il voto iniziale potrà essere per Berlusconi. Ma capisco che è un nome che non unisce. L’unico nome che unisce è quello di Draghi. Credo sia opportuno, però, che una volta salito al Colle Draghi nominasse Berlusconi senatore a vita per risarcirlo dell’espulsione dal Senato e di altre umiliazioni ricevute ingiustamente negli anni”. Lo ha detto Vittorio Sgarbi ai microfoni di Studio24 su Rainews24.