“Durante le votazioni per il Presidente della Repubblica è riemerso chiaramente un asse fra Conte e Salvini destinato a provocare la caduta del governo ed elezioni anticipate. Al contrario, Renzi ha tenuto un ruolo opposto a quello che certa stampa gli aveva cucito addosso, vale a dire l’essere la stampella della destra. Anzi, noi di Italia Viva siamo stati decisivi per sventare che scenari sgraditi alla sinistra, e soprattutto negativi per l’Italia, andassero in porto”. Così Ivan Scalfarotto, sottosegretario all’Interno, ai microfoni di Radio Leopolda, durante la messa in onda della sua rubrica “In viaggio per Itaca”.

“Il fatto di avere Mattarella al Quirinale e Draghi a Palazzo Chigi fa bene all’Italia, anche sul piano internazionale, è una scelta che ci mette nelle migliori condizioni per affrontare le sfide che abbiamo davanti. È stata una sconfitta della politica? È vero che i partiti restano molto indeboliti da questo voto, ma certo i grandi elettori hanno rivendicato la centralità del Parlamento indicando una soluzione che garantisce la stabilità politica del Paese”, conclude Scalfarotto.