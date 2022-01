Intervenendo su 'Radio Leopolda', Ettore Rosato ha affrontato il tema Quirinale per eleggere il nuovo capo dello Stato. "Noi siamo quelli che a suo tempo hanno scommesso su Sergio Mattarella. Quando lo abbiamo scelto nel 2015 abbiamo messo in discussione anche il patto del Nazareno che riguardava le riforme costituzionali", dichiara il presidente di Italia Viva. E aggiunge: "Oggi, in un momento di emergenza, abbiamo la chance di dimostrare che le forze politiche, che sono state in grado di affrontare un anno di governo complicato pur sotto una guida autorevole e seria come quella di Mario Draghi, sono capaci anche di eleggere un Presidente della Repubblica conservando questa stessa sintonia”.