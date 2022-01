"Il presidente Berlusconi è stato, come sempre, assolutamente protagonista per l'elezione del Presidente

della Repubblica. Ha sempre partecipato attivamente alle decisioni e, anzi, la sua saggezza ha dipanato lo stallo che si stava formando". Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, a Sky Tg24. "Fin dall'inizio ha sostenuto la necessità che Mario Draghi, che proprio Berlusconi ha 'battezzato' alla guida del governo, restasse a Palazzo Chigi per continuare a traghettare il Paese fuori dalla crisi sanitaria ed economica che stiamo attraversando. E' questo il motivo per il quale si e' preferito che Draghi restasse dove e', essendo anche l'unico, per restigio, autorevolezza e carisma, a poter tenere insieme la

maggioranza cosi' variegata che sostiene il governo. Il governo deve assolutamente andare avanti per mettere l'Italia e gli italiani in sicurezza. Questo per noi vale molto di più anche del consenso elettorale e Berlusconi, come sempre, ha anteposto gli interessi del Paese a quelli di Forza Italia", ha sottolineato.