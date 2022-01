“Il c.destra, ed in particolare Salvini, continua a fare strappi unilaterali, che più che prove di forza diventano prove di prepotenza. Non si può mettere alla conta la seconda carica dello Stato, in questo modo, senza averne discusso con nessuno. E a maggior ragione anche la seconda carica dello Stato che si presta a delle conte, così di parte, lascia più di qualche dubbio. In questo momento serve unità, noi la richiediamo da settimane”. Così a Rai Radio1, ospite dello Speciale "Il tredicesimo presidente. Il voto per il Quirinale minuto per minuto", la parlamentare Pd Lia Quartapelle.